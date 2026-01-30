"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه

الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي

"غياب الإنسانية وتركناهم مهملين".. أبرز مواقف بيب جوارديولا في دعم القضية

تصدر إمام عاشور نجم النادي الأهلي، المشهد خلال الساعات الماضية، بعدما تغيب عن السفر مع بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا أمس الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وعقب تخلف عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، اتخذ وليد صلاح الدين مدير الكرة قرارا، بإيقاف اللاعب لمدة أسبوعين وتغريمه مليون و500 ألف جنيه.

وإيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، يعني غياب اللاعب عن عدد من المباريات التي سيخوضها المارد الأحمر في الفترة المقبلة، والتي يصل عددها إلى 5 مباريات.

وجاءت المباريات التي سيغيب عنها إمام عاشور كالتالي:

الأهلي ضد يانج أفريكانز، السبت 31 يناير، دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد البنك الأهلي، الثلاثاء 3 فبراير، الدوري المصري

الأهلي ضد شبيبة القبائل، السبت 7 فبراير، دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الإسماعيلي، الأربعاء 11 فبراير، الدوري المصري

الأهلي ضد الجيش الملكي، الجمعة 13 فبراير، دوري أبطال أفريقيا

أقرأ أيضًا:

"غياب الإنسانية وتركناهم مهملين".. أبرز مواقف بيب جوارديولا في دعم القضية الفلسطينية

نجم الزمالك السابق يشيد بنجوم الفريق في مواجهة بتروجيت