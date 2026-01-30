مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه

كتب : يوسف محمد

05:45 ص 30/01/2026 تعديل في 06:11 ص
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور ووسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (2)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر إمام عاشور نجم النادي الأهلي، المشهد خلال الساعات الماضية، بعدما تغيب عن السفر مع بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا أمس الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وعقب تخلف عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، اتخذ وليد صلاح الدين مدير الكرة قرارا، بإيقاف اللاعب لمدة أسبوعين وتغريمه مليون و500 ألف جنيه.

وإيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، يعني غياب اللاعب عن عدد من المباريات التي سيخوضها المارد الأحمر في الفترة المقبلة، والتي يصل عددها إلى 5 مباريات.

وجاءت المباريات التي سيغيب عنها إمام عاشور كالتالي:

الأهلي ضد يانج أفريكانز، السبت 31 يناير، دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد البنك الأهلي، الثلاثاء 3 فبراير، الدوري المصري

الأهلي ضد شبيبة القبائل، السبت 7 فبراير، دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الإسماعيلي، الأربعاء 11 فبراير، الدوري المصري

الأهلي ضد الجيش الملكي، الجمعة 13 فبراير، دوري أبطال أفريقيا

أقرأ أيضًا:

"غياب الإنسانية وتركناهم مهملين".. أبرز مواقف بيب جوارديولا في دعم القضية الفلسطينية

نجم الزمالك السابق يشيد بنجوم الفريق في مواجهة بتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي إيقاف إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه
رياضة عربية وعالمية

"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه
"عفا عليه الزمن".. فرنسا تتجه لإلغاء إلزامية العلاقة الحميمية بين الزوجين
شئون عربية و دولية

"عفا عليه الزمن".. فرنسا تتجه لإلغاء إلزامية العلاقة الحميمية بين الزوجين
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة