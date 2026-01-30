"حاول تتعلم حاجة".. تعليق مثير للجدل من نادر شوقي على أزمة إمام عاشور مع

احتفل عمرو السولية نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أمس الخميس الموافق 29 يناير الجاري، بعيد زواجه العاشر.

ونشر السولية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجته وكتب: "عشرة عمري وحبيبتي".

وكان السولية احتفل بحفل زفافه على هدير مندور، في عام 2016، ولديه من زوجته بنتين "ليلي وصوفيا".

وكشف عمرو السولية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي، بداية معرفته بزوجته، حيث قال: "علاقتي بزوجتي تعد حب من أول نظرة، كنا أصدقاء فقط، ولكن بعد ما قبلتها وخرجنا معا، تحدثت مع صديق لي وأخبرته أنني إذا فكرت في الزواج، ستكون هى زوجتي".

وأضاف: "هدير لم تكن تشجع كرة القدم، لكن بعد الزواج أصبحت تشجع الأهلي، وهى دائما تساعدني وتقف بجانبي في مختلف المواقف، وأحسن حاجة في حياتي كان الزواج منها".

ومن جانبها، قالت هدير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أنا دايما فخورة بعمرو، وهو رومانسي بشكل كبير على الرغم أنه لا يظهر هذا الأمر".