مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

"بعد احتفاله بعيد زواجهما".. 25 صورة ترصد قصة حب عمرو السولية وزوجته

كتب : مصراوي

06:10 ص 30/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (12)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (16)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (17)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (15)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (14)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (11)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (10)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (5)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    زوجة عمرو السولية وبناته (3)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (5)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل عمرو السولية نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أمس الخميس الموافق 29 يناير الجاري، بعيد زواجه العاشر.

ونشر السولية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجته وكتب: "عشرة عمري وحبيبتي".

وكان السولية احتفل بحفل زفافه على هدير مندور، في عام 2016، ولديه من زوجته بنتين "ليلي وصوفيا".

وكشف عمرو السولية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي، بداية معرفته بزوجته، حيث قال: "علاقتي بزوجتي تعد حب من أول نظرة، كنا أصدقاء فقط، ولكن بعد ما قبلتها وخرجنا معا، تحدثت مع صديق لي وأخبرته أنني إذا فكرت في الزواج، ستكون هى زوجتي".

وأضاف: "هدير لم تكن تشجع كرة القدم، لكن بعد الزواج أصبحت تشجع الأهلي، وهى دائما تساعدني وتقف بجانبي في مختلف المواقف، وأحسن حاجة في حياتي كان الزواج منها".

ومن جانبها، قالت هدير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أنا دايما فخورة بعمرو، وهو رومانسي بشكل كبير على الرغم أنه لا يظهر هذا الأمر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية وزوجته عمرو السولية سيراميكا كليوباترا زوجة عمرو السولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
رياضة محلية

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
أخبار مصر

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة
أخبار مصر

فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة