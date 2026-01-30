اليوم.. الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 53 مسجدًا ضمن خطتها المستمرة لإعمار بيوت الله، عز وجل، إذ شملت الأعمال إنشاء 6 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 35 مسجدًا، وصيانة وتطوير 12 مسجدًا.

وأعلنت الأوقاف، في بيان، أن إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن وصل إلى 574 مسجدًا، منها 447 بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و127 مسجدًا صيانة وتطويرًا، موضحةً أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 14063 مسجدًا، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 25 مليارًا و326 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

محافظة المنوفية

- تم إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن بقرية زرقان - مركز تلا، وصيانة وتطوير مسجد الغفران بقرية ميت أبو شيخة - مركز قويسنا.

محافظة الدقهلية

- تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة شطا الشبلي - مركز المنزلة.

محافظة سوهاج

- تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية مزاتا والشيخ جبر - مركز جرجا، ومسجد آل الياس بقرية العمايدة - مركز المنشأة، ومسجد الهادي بقرية أولاد حمزة - مركز العسيرات.

- تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن الرحيم بناحية الغابات بقرية عرابة أبيدوس - مركز البلينا.

محافظة أسيوط

- تم إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية كوم أبو شيل - مركز أبنوب، ومسجد آل حمزة بعزبة الشوافع بقرية بني هلال - مركز القوصية.

- تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي القبلية - مركز منفلوط.

- تم صيانة وتطوير مسجد المخالفة بقرية الشيخ مساعد - مركز ديروط، ومسجد آل عمران بقرية النخيلة - مركز أبو تيج، ومسجد الأمير جانم - مركز ومدينة منفلوط.

محافظة الجيزة

- تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء بقرية ميت القائد - مركز العياط.

محافظة قنا

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العمرة - مركز أبو تشت، ومسجد الفتح بقرية حلفاية بحري - مركز نجع حمادي.

محافظة البحيرة

- تم إحلال وتجديد مسجد الديواني البحري بقرية روضة خيري - مركز أبو حمص، ومسجد عثمان بن عفان رقم (1) بالنوبارية - مركز أبو المطامير، ومسجد الصافي عبد الهادي بقرية سيدي غازي - مركز كفر الدوار، والمسجد الجديد الحرمل بعزبة الحرمل - مركز إيتاي البارود، ومسجد أصحاب بدر بقرية منشية الأوقاف بالكدوة - مركز كفر الدوار.

محافظة الأقصر

- تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية أصفون - مركز ومدينة إسنا، ومسجد العمري القبلي بقرية الأقالتة - مركز ومدينة القرنة.

محافظة مطروح

- تم إحلال وتجديد مسجد عصر الإسلام بالعزبة الشرقية - مدينة الحمام.

- تم إنشاء وبناء مسجد الرحمة بقرية أطنوح بمنطقة رأس الحكمة - مركز ومدينة مطروح، ومسجد جبريل أبو الأسود بمنطقة الأندلسية بالكورنيش الجديد - علم الروم.

- تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بعزبة الشيخ عطيوة - مدينة مطروح.

محافظة الغربية

- تم إحلال وتجديد مسجد أبو كحيل بقرية تلبنت قيصر - مركز طنطا، ومسجد أحمد رشيد بقرية ميت الخير بقرانشو - مركز بسيون.

- تم إنشاء وبناء مسجد الشهداء بقرية كفر خضر - مركز طنطا.

- تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بعزبة القلا - مركز طنطا، ومسجد الرحمن بقرية أميوط - مركز قطور.

محافظة القليوبية

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية كفر الشوبك - مركز شبين القناطر.

- تم إنشاء وبناء مسجد الإخلاص بقرية ناي - مركز قليوب.

محافظة الشرقية

- تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ عمر - بندر بلبيس، ومسجد أم كلثوم بعزبة شنن - مركز أبو كبير.

محافظة بور سعيد

- تم إحلال وتجديد مسجد الحرم الكائن بمنطقة الإسكان التعاوني بأرض ناصر والأمين –حي المناخ ببورسعيد.

محافظة الفيوم

- تم إحلال وتجديد مسجد الأحمدية بقرية دار السلام - مركز طامية، ومسجد مشحوت بقرية العلوية - مركز أبشواي، ومسجد عبدالقادر الباسل بقرية قصر الباسل - مركز إطسا، ومسجد الرحمن بعزبة الشنطوري - مركز أبشواي، ومسجد عمر بن الخطاب بعزبة محمد جودة - مركز سنورس، ومسجد علي بن أبي طالب بقرية الناصرية - مركز الفيوم، ومسجد الرحمة الغربي بعزبة رحيل - مركز سنورس، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية كوم أو شيم - مركز طامية.

- تم إنشاء وبناء مسجد الحي القيوم - بندر إطسا.

محافظة المنيا

- تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ حسن بقرية أعطو - مركز بني مزار، ومسجد العهد الجديد بقرية عرب زاوية حاتم - مركز أبو قرقاص، ومسجد علي بن أبي طالب بعزبة الحضارة بقرية الروبي - مركز سمالوط.

محافظة القاهرة

- تم صيانة وتطوير مسجد الصوفي (الخير) بشارع بور سعيد - الوايلي الكبير - حدائق القبة.

محافظة الإسكندرية

- تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية الكرنك بالنهضة - حي العامرية أول.

محافظة أسوان

- تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بنجع الملقطة بقرية الخطارة - مركز أسوان، ومسجد الهجرة بقرية العوضلاب - مركز إدفو.