دونجا ينشر صورة رومانسية برفقة زوجته

القاهرة - مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع زوجته.

وشارك دونجا من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام" في لقطات رومانسية جمعته بزوجته، حيث ظهرت الأجواء مليئة بالحب والرومانسية.

ويذكر أن احتفل نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، بزفافه على زوجته روان، في أول شهر يناير، وسط حضور كبير من الرياضيين والفنانين والمغنين.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد الموافق 1 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الكونفدرالية الأفريقية.