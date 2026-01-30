هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا
كتب : مصراوي
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
توجت بطلة الاسكواش المصرية هانيا الحمامي، بلقب بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في المباراة النهائية.
وحققت الحمامي الفوز في المباراة النهائية على أوليفيا ويفر، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-7 لهانيا الحمامي، 11-5 لأوليفيا ويفر، 11-9 لهانيا، 11-5 لأوليفيا ويفر، 11-9 لهانيا الحمامي".
وتستضيف مدينة نيويورك الأمريكية، بطولة الأبطال للاسكواش، التي انطلقت يوم 22 يناير الجاري وتختتم اليوم 30 من الشهر ذاته.
وكانت الحمامي صعدت إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب مواطنتها نور الشربيني، في نصف النهائي بنتيجة 3-2.
أقرأ أيضًا: