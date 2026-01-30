هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

"غير مقبول".. القيعي يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

توجت بطلة الاسكواش المصرية هانيا الحمامي، بلقب بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في المباراة النهائية.

وحققت الحمامي الفوز في المباراة النهائية على أوليفيا ويفر، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-7 لهانيا الحمامي، 11-5 لأوليفيا ويفر، 11-9 لهانيا، 11-5 لأوليفيا ويفر، 11-9 لهانيا الحمامي".

وتستضيف مدينة نيويورك الأمريكية، بطولة الأبطال للاسكواش، التي انطلقت يوم 22 يناير الجاري وتختتم اليوم 30 من الشهر ذاته.

وكانت الحمامي صعدت إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب مواطنتها نور الشربيني، في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

أقرأ أيضًا:

11 صورة لوسام أبو علي أثناء استعراض مهاراته في كرة السلة