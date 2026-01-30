مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا

كتب : مصراوي

04:11 ص 30/01/2026
  عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي (3)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (10)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (4)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (12)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (3)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (2)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (17)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (16)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (1)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (11)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (15)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (5)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (14)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (2)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (1)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (8)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (13)
  • عرض 19 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (21)

توجت بطلة الاسكواش المصرية هانيا الحمامي، بلقب بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في المباراة النهائية.

وحققت الحمامي الفوز في المباراة النهائية على أوليفيا ويفر، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-7 لهانيا الحمامي، 11-5 لأوليفيا ويفر، 11-9 لهانيا، 11-5 لأوليفيا ويفر، 11-9 لهانيا الحمامي".

وتستضيف مدينة نيويورك الأمريكية، بطولة الأبطال للاسكواش، التي انطلقت يوم 22 يناير الجاري وتختتم اليوم 30 من الشهر ذاته.

وكانت الحمامي صعدت إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب مواطنتها نور الشربيني، في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

هانيا الحمامي بطلة الاسكواش هانيا الحمامي فوز هانيا الحمامي ببطولة الأبطال أوليفيا ويفر

