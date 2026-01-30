"غير مقبول".. القيعي يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

تصدر اللاعب إمام عاشور، حديث الشارع الرياضي المصري في الساعات الماضية، عقب أزمته مع إدارة النادي الأهلي وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلي تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

ورصد "مصراوي"، أزمة اللاعب إمام عاشور كاملة كالتالي:

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا

تخلّف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، في طريقها إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، في دوري أبطال أفريقيا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف جنيه

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، بالفريق الأول للنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، نظرًا لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

على الرغم من فشل مسئولي الأهلي من التوصل للاعب إمام عاشور، قام اللاعب بالتفاعل مع صورة محمد صلاح عبر موقع إنستجرام.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

شهدت الساعات الماضية أزمة مدوية داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما تغيب اللاعب إمام عاشور عن رحلة الفريق المسافرة لتنزانيا اليوم الخميس، إستعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

شوبير يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لإمام عاشور مع طبيب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس المكالمة الأخيرة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قبل تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لخوض مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

شوبير يحسم الجدل.. هل تسبب آدم وطني في تمرد إمام عاشور؟

حسم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة ما تردد عن تدخل وكيل اللاعبين آدم وطني في أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد تخلف الأخير عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا وعدم الرد على اتصالات المسؤولين.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

