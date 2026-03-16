بعد الظهور اللافت.. حسام حسن يقترب من ضم ناشئ الزمالك لقائمة المنتخب

أصبح محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك، مرشحًا بقوة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وتم تصعيد، محمد إبراهيم، من قطاع الناشئين بالزمالك، مؤخرًا للفريق الأول وظهوره بمستوى مميز على الجهة اليمنى، ما جعله يحجز مكانًا ضمن التشكيل الأساسي للنادي.

وكشف مصدر مطلع أن أداء محمد إبراهيم نال إعجاب الثنائي حسام حسن وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة في منتخب مصر، على خلفية المباريات الأخيرة التي ظهر خلالها بشكل لافت.

منتخب مصر يستعد لمعسكر مارس

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مارس الحالي ضمن الأجندة الدولية، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.