مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

بعد الظهور اللافت.. حسام حسن يقترب من ضم ناشئ الزمالك لقائمة المنتخب

كتب : محمد خيري

09:00 ص 16/03/2026

حسام حسن مدرب منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصبح محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك، مرشحًا بقوة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وتم تصعيد، محمد إبراهيم، من قطاع الناشئين بالزمالك، مؤخرًا للفريق الأول وظهوره بمستوى مميز على الجهة اليمنى، ما جعله يحجز مكانًا ضمن التشكيل الأساسي للنادي.

وكشف مصدر مطلع أن أداء محمد إبراهيم نال إعجاب الثنائي حسام حسن وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة في منتخب مصر، على خلفية المباريات الأخيرة التي ظهر خلالها بشكل لافت.

منتخب مصر يستعد لمعسكر مارس

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مارس الحالي ضمن الأجندة الدولية، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-16-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"