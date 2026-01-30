منذ مباراة وادي دجلة.. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور مع الأهلي

"تزداد صعوبة".. أحمد شوبير يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، عن تخلف إمام عاشور عن بعثة النادي الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا صباح اليوم الخميس.

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "البريمو": "كان يجب على إدارة النادي الأهلي عرض إمام عاشور للبيع بدلاً من البيان عشان يرضي جمهور النادي الأهلي ولكن لو كان أي لاعب غير إمام عاشور كان اتعرض للبيع".

وأضاف عبد العال: "حصل موقف العام الماضي مع عمرو السولية لما اتغير في ماتش واعترض على التغير بعديها المدرب قال أنا مش عاوز السولية وفعلاً مشي وأفشة لما طلع في احدي البرامج واتكلم من ساعتها مشفش الملعب تاني والسنادي طلعوا إعارة".

و أكد عبد العال: "اللي حصل من إمام عاشور محصلش ابداً في كرة القدم لا في منتخبات ولا أندية ، وكان لازم رد فعل الأهلي بعد اللي حصل إعلان بيع إمام عاشور.

واختتم عبد العال : "الأهلي كان مفروض يعرضه للبيع بسعر عالي ولو جه حد وهو عاوز اللاعب قوله عاوز 15 مليون دولار مانت مش هتبيعة بس هتبقي حفظت على مبادئ النادي الأهلي أمام جماهيره ".