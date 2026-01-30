مباريات الأمس
مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات المصري البورسعيدي لضم ناصر منسي

كتب : يوسف محمد

01:21 ص 30/01/2026
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 12 صورة
    احتفال ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    احتفال ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    احتفال ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    لحظة تسجيل ناصر منسي هدف التعادل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بانتقال ناصر منسي لاعب الفريق، إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات بين المصري البورسعيدي والزمالك لضم ناصر منسي تعثرت، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مادي بين الناديين".

وأضاف: "الأقرب في الوقت الحالي هو استمرار ناصر منسي في الزمالك، خاصة وأن رغبة اللاعب من البداية كانت الاستمرار مع الفريق".

وارتبط اسم منسي خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ظل دخول الفريق البورسعيدي في مفاوضات جادة مع الزمالك لضم اللاعب".

وشارك منسي رفقة نادي الزمالك خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

ناصر منسي نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك انتقال ناصر منسي للمصري المصري البورسعيدي

