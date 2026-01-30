مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات المصري البورسعيدي لضم ناصر منسي

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بانتقال ناصر منسي لاعب الفريق، إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات بين المصري البورسعيدي والزمالك لضم ناصر منسي تعثرت، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مادي بين الناديين".

وأضاف: "الأقرب في الوقت الحالي هو استمرار ناصر منسي في الزمالك، خاصة وأن رغبة اللاعب من البداية كانت الاستمرار مع الفريق".

وارتبط اسم منسي خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ظل دخول الفريق البورسعيدي في مفاوضات جادة مع الزمالك لضم اللاعب".

وشارك منسي رفقة نادي الزمالك خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

