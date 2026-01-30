مباريات الأمس
من إمام عاشور لأبو تريكة.. أكبر 7 عقوبات مالية في تاريخ الأهلي

كتب- محمد عبد السلام:

01:08 ص 30/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    أبو تريكة (1) (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 8 صورة
    أبو تريكة (1) (2)
  • عرض 8 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمود كهربا مع أكرم توفيق بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_5
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_1

أعلن النادي الأهلي مساء الخميس توقيع عقوبة مغلظة ضد لاعبه إمام عاشور، لما بدر منه بعد تخلفه عن بعثة الفريق المسافرة لتنزانيا.

وأعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، توقيع عقوبة على إمام عاشور، تتمثل في إيقافه لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وتعد هذه الغرامة هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي، إلى جانب قرار إيقاف اللاعب عن المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" قائمة أكبر العقوبات والغرامات التي فرضت على لاعبي النادي الأهلي عبر تاريخه كالتالي.

أكبر الغرامات في تاريخ النادي الأهلي

إمام عاشور – 29 يناير 2026

غرامة: مليون ونصف المليون جنيه

السبب: التخلف عن السفر مع بعثة الفريق دون إذن مسبق.

محمود حسن تريزيجيه – 16 يونيو 2025

غرامة: مليون جنيه

السبب: تجاوز ترتيب مسددي ركلات الجزاء خلال مباراة إنتر ميامي.

إمام عاشور – 28 نوفمبر 2024

غرامة: مليون جنيه

السبب: مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي.

محمود كهربا – 21 أكتوبر 2024

غرامة: مليون جنيه

السبب: سلوك غير لائق مما ترتب عليه استبعاده من معسكر الفريق بالإمارات قبل نهائي كأس السوبر المصري

محمود كهربا – 2 سبتمبر 2020

غرامة: مليون جنيه

السبب: مشادة مع محمد الشناوي.

صالح جمعة – 29 سبتمبر 2016

غرامة: نصف مليون جنيه

السبب: التخلف عن حضور تدريبات الفريق.

محمد أبو تريكة – 12 سبتمبر 2012

غرامة: نصف مليون جنيه

السبب: رفض المشاركة في مباراة السوبر المصري عقب أحداث بورسعيد المأساوية.

اكبر عقوبات في تاريخ النادي الأهلي الأهلي إمام عاشور عقوبة إمام عاشور

