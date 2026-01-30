مباريات الأمس
نهاية مشوارك.. شوبير موجهًا رسالة قوية وصادمة لإمام عاشور.. ماذا قال؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:23 ص 30/01/2026 تعديل في 01:30 ص
وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تحذيرًا ناريًا للاعب النادي الأهلي إمام عاشور، على خلفية تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، والتي أدت إلى إيقافه أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

وخلال بث مباشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، قال شوبير: "المعلومة اللي جتلي من صديق من آدم وطني، ودي معلومات موثوقة، المصدر قالي إن آدم وطني بيحلف إنه ملوش أي علاقة بقصة إمام عاشور نهائيًا ولا جابله عرض ولا في أي حاجة وطلب مني أوضح الأمر ده.

وأضاف شوبير: "كان في استياء من اللعيبة ومن الأهلي لموقف إمام عاشور، فإيه اللي هيزود أزمة إمام عاشور بقى؟ إنه بكره لو مراحش النادي الأهلي وامتثل للتدريب المنفرد، الأزمة هتتصاعد بطريقة غير مسبوقة وممكن يبقى في قرارات بقى من اللي عمالين تقولوها."

وتابع: "بقول تاني لو إمام عاشور مراحش النادي بكره ووضح و امتثل لقرار الإدارة، ممكن يكتب نهاية مشواره مع الأهلي بشكل رسمي، وأنا حاولت أتواصل مع إمام عاشور ولكن معرفتش أوصل ليه خالص."

وأشار شوبير: "في الآخر الأهلي معندوش غالي ومش هيفرق معاه حاجة وممكن يجمده يعني مفيش كأس عالم، هتروح كأس العالم ازاي وأنت مش بتلعب فممكن اللاعب يفقد فرصة اللعب في المونديال."

