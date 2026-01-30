أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

"تزداد صعوبة".. أحمد شوبير يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

"المفروض تعرضوه للبيع".. رضا عبدالعال ينتقد بيان الأهلي بعد أزمة إمام عاشور

من إمام عاشور لأبو تريكة.. أكبر 7 عقوبات مالية في تاريخ الأهلي

شهدت الساعات الماضية، أزمة كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما تفاجئت بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا تخلف اللاعب إمام عاشور عن الحضور والسفر مع الفريق.

وبعد ساعات من محاولة الوصول للاعب الذي أغلق هاتفه، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حسابه أعلن فيه إيقاف اللاعب إسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

أول رد فعل لإمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

على الرغم من فشل مسئولي الأهلي من التوصل للاعب إمام عاشور، قام اللاعب بالتفاعل مع صورة محمد صلاح عبر موقع إنستجرام.

ونشر صلاح في السادسة مساءً صورة له من مباراة ليفربول بدوري الأبطال، ليقوم إمام عاشور بالتفاعل مع الصورة ووضع "لايك".

إقرأ أيضًا:

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي