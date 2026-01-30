مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

كتب : محمد عبد الهادي

12:44 ص 30/01/2026 تعديل في 12:47 ص
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وإبنته
  • عرض 15 صورة
    منشور زوجة إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وأسرته في الساحل
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 15 صورة
    أقراد عائلة إمام عاشور (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    أقراد عائلة إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    أقراد عائلة إمام عاشور (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وشقيقه (2)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع زوجته وابنته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، أزمة كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما تفاجئت بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا تخلف اللاعب إمام عاشور عن الحضور والسفر مع الفريق.

وبعد ساعات من محاولة الوصول للاعب الذي أغلق هاتفه، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حسابه أعلن فيه إيقاف اللاعب إسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

أول رد فعل لإمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

على الرغم من فشل مسئولي الأهلي من التوصل للاعب إمام عاشور، قام اللاعب بالتفاعل مع صورة محمد صلاح عبر موقع إنستجرام.

ونشر صلاح في السادسة مساءً صورة له من مباراة ليفربول بدوري الأبطال، ليقوم إمام عاشور بالتفاعل مع الصورة ووضع "لايك".

إمام عاشور

إقرأ أيضًا:

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي أزمة إمام عاشور اللاعب إمام عاشور محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
حوادث وقضايا

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
شئون عربية و دولية

طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة