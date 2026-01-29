منذ مباراة وادي دجلة.. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور مع الأهلي

"تزداد صعوبة".. أحمد شوبير يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

تصدر اللاعب إمام عاشور، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لتنزانيا.

وتحركت بعثة الأهلي صباح اليوم الخميس متجهة لتنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز، وسط غياب مفاجئ للاعب إمام عاشور، مما ترتيب عليه توقيع عقوبة مغلظة بالإيقاف إسبوعين وتغريمه مليون جنيه ونصف.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور كالتالي:

في البداية، أزمة إمام عاشور ليست وليدة اليوم، بل ظهرت ملامحها منذ مباراة وادي دجلة، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بنتيجة 3-1.

حيث قام المدير الفني ييس توروب بإخراج إمام عاشور في النصف الأخير من شوط المباراة الثاني، مما أثار غضبه مبديًا إعتراضه على استبداله خلال المباراة.

ثاني ملامح الأزمة كانت بسبب رفض النادي الأهلي لأحد العروض الأوروبية التي وصلت للاعب في الأسبوع الأخير، حيث كشف الإعلامي سيف زاهر أن إمام عاشور تلقي عرضًا كبيرًا وصل لـ300 مليون جنيه، ولكن النادي الأهلي رفض العرض.

الأزمة تطورت بتخلفه عن رحلة الفريق المتجهة لتنزانيا، بعدما تجمعت بعثة الفريق وسط غيابه، وفشل جميع محاولات الوصول إليه.

وتفاقمت الأزمة ببيان النادي الأهلي الذي صدر مساء اليوم الخميس، والذي أعلن فيه توقيع عقوبة الإيقاف إسبوعين ضد اللاعب مع تغريمه مليون جنيه ونصف.

