تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور

عبر ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، عن استغرابه من أزمة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي وتخلفه عن بعثة الفريق المسافرة لتنزانيا.

وكان النادي الأهلي قد وقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور في الساعات الماضية، بإيقافه إسبوعين وتغريمه مليون جنيه ونصف.

في هذا السياق، كتب ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق عبر حسابه على منصة "إكس": "اللي انا اعرفه والمفروض والمتبع ان لما يكون في سفر وطيارة بدري الفرقة بتبقى في معسكر و بايتين مع بعض".

وأختتم: " اللي حصل ده غريب بنسبة لي".

