بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد

كتب : محمد جعفر

03:15 م 16/03/2026 تعديل في 03:47 م

ظهر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو جديد اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعنوان " نلتزم بالتعليمات وننتصر معاً".

فيديو جديد لنتنياهو

ونشر نتنياهو الفيديو الجديد بعد أن وصفت العديد من المنصات و جروك "مساعد دردشة ذكي على تويتر يعمل بالذكاء الاصطناعي" فيديو نتنياهو الذي نُشر أمس وهو يشرب القهوة بأنه "مفبرك بتقنية التزييف العميق".

نتنياهو يسخر من مزاعم اغتياله

وفي سياق متصل، نشر رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بالأمس فيديو على موقع إكس يسخر فيه من المزاعم التي راجت حول محاولات اغتياله خلال الحرب مع إيران نتيجة سقوط صواريخ على منزله.

وفي الفيديو، سأل المتحدث باسم نتنياهو مازحاً: "اتضح أنك في الحقيقة ميت"، ورد نتنياهو، ممسكاً بفنجان قهوة ساخنة: "أنا أعشق القهوة، تعرف ماذا؟ أعشق شعبي وكيف يتصرف بطريقة رائعة".

وعقب نشر الفيديو انتشرت العديد من التحليلات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت الفيديو بأنه منتج بالذكاء الاصطناعي وبها العديد من العيوب التي تكشف إنتاجه بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تناول الفيديو المزحة المتعلقة بعدد أصابع نتنياهو بعد انتشار فيديو مُعدل بالذكاء الاصطناعي يظهره بستة أصابع في يد واحدة.

