قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور المذيعة فرح علي، مقدمة برنامج "الزمالك نيوز" على قناة الزمالك لمدة شهر، مع إلزام قناة الزمالك بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير.

وبحسب بيان، يأتي ذلك بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس بحضور الممثل القانوني لقناة الزمالك، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدمة البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.