وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب بليلة القدر وقرب عيد الفطر

كتب : محمد نصار

03:56 م 16/03/2026

أسامة الأزهري

هنأ وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء بحلول ليلة القدر المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الأزهري - في كلمته خلال احتفال ليلة القدر 1447 التي أقيمت اليوم الاثنين، في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة - الجميع بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والسرور، وأن يعم السلام والبركة أرجاء مصر والأمة الإسلامية والعالم أجمع، وتناول قضيتين رئيسيتين هما: "دولة التلاوة" و"ليلة القدر".


وفيما يخص دولة التلاوة، قال الأزهري "إن البرنامج تم تصميمه بعناية فائقة، مع الاهتمام بكل التفاصيل التي تليق بالقرآن العظيم وبمصر"، مؤكدًا أن الهدف كان اكتشاف المواهب وتجديد مدرسة التلاوة المصرية من خلال شراكات مع مؤسسات مثل: الشركة المتحدة، واستخدام رموز تاريخية مثل المشكاوات المملوكية في الهوية البصرية للبرنامج.


وأشار إلى الجهود المبذولة في اختيار أفضل المنشدين والقراء، وذكر الإقبال الكبير على المسابقة التي شهدت مشاركة 14 ألف متسابق.

