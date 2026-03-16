نجم الأرسنال السابق مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

كتب : محمد خيري

03:14 م 16/03/2026 تعديل في 03:14 م

فريق بيراميدز

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلا وقرر تعيين مراقب جديد لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز، نظيره الجيش الملكي المغربي في السادسة من مساء السبت 21 مارس الجاري، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

تعيين أسطورة كوت ديفوار ونادي أرسنال السابق

وقرر الكاف، تعيين أسطورة كوت ديفوار ونادي أرسنال السابق إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعدما انتهت مواجهة الذهاب في العاصمة المغربية الرباط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان فريق بيراميدز تعادل في الذهاب أمام الجيش الملكي، بهدف لكل فريق، ويكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة لضمان التأهل بشكل رسمي للدور نصف النهائي من البطولة.

