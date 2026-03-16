"العقدة اتفكت".. كيف علقت الصحف التونسية على خسارة الأهلي من الترجي؟

تلقى الأهلي خسارة أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تُقام مواجهة الإياب مساء السبت المقبل على أرضية استاد القاهرة الدولي، دون حضور جماهيري، تنفيذًا للعقوبة التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على النادي الأهلي عقب أحداث مباراته أمام الجيش الملكي في مرحلة دور المجموعات.

ويحتاج الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين في لقاء العودة من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه المتأهل من المواجهة التي تجمع بين ماميلودي صنداونز وستاد مالي.

ردود فعل الصحف التونسية

حظي فوز الترجي باهتمام واسع في وسائل الإعلام التونسية، التي اعتبرته خطوة مهمة نحو التأهل، مع التأكيد على أن الحسم النهائي سيبقى مرهونًا بمباراة الإياب في القاهرة.

صحيفة الصباح:

أبرزت الانتصار بعنوان: «في انتظار الحسم في القاهرة.. الترجي يتفوق على الأهلي في الجولة الأولى»، مشيرة إلى أن الفريق التونسي وضع قدمًا في نصف النهائي بعد هذا الفوز المهم.

صحيفة الشروق:

عنونت تغطيتها: «البارحة في رادس.. الترجي يوجه ضربة للأهلي والجمهور يصنع اللوحة الفنية».

وأوضحت أن فريق «باب سويقة» حقق المطلوب بتسجيل هدف المباراة الوحيد عبر المدافع محمد توجاي من ركلة جزاء، كما أشادت بالأجواء المميزة التي صنعتها جماهير الترجي في المدرجات.

إذاعة موزاييك:

وصفت الانتصار بأنه فوز مهم يمنح الترجي أفضلية نسبية قبل مواجهة العودة في القاهرة.

موقع Foot 24:

أشار إلى أن الترجي نجح في تحقيق الأهم خلال اللقاء، معتبرًا أن الفوز يمثل كسرًا لسلسلة من النتائج السلبية أمام الأهلي في البطولة، حيث يعود آخر انتصار بارز للفريق التونسي على منافسه المصري إلى نهائي عام 2018 في رادس.