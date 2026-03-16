أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي

كتب : أحمد نصرة

03:02 م 16/03/2026 تعديل في 03:06 م

جانب من المحاكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، إحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة المفتي، لاتهامها بإنهاء حياة رضيعتها البالغة من العمر 6 أشهر، بعد إخفائها داخل دولاب ملابس، ثم اتهام خطيبها السابق بقتلها بسبب خلافات بينهما.

تشكيل هيئة المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد سليمان.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى يوم الإثنين 30 سبتمبر 2025، داخل قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حيث أقدمت المتهمة "مي إ.م.ح"، 23 عاما، المطلقة من والد الطفلة، على إخفاء رضيعتها داخل دولاب غرفة نومها، ثم أبلغت بتغيبها في محاولة لإلصاق التهمة بخطيبها السابق انتقاما منه بسبب خلافات بينهما.

كشف الجريمة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد ببلاغ تغيب الطفلة، وبالفحص جرى العثور على جثتها داخل دولاب الملابس بمنزل الأسرة.
وبمواجهة الأم، أقرت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع خطيبها السابق، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في الواقعة .

بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
