قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تلقت "بعض الردود الإيجابية" بعد تواصلها مع دول لطلب المساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية أمس: "تم التواصل معهم اليوم وليلة أمس، وقد حصلنا على بعض الردود الإيجابية. وهناك عدد قليل يفضلون عدم الانخراط".

ولم يذكر ترامب أسماء الدول التي تواصلت معها إدارته. وقد تفاعلت عدة دول مع دعوة ترامب، لكنها لم تتعهد بإرسال سفن إلى المضيق، الذي أصبح فعليًا مغلقًا منذ اندلاع الحرب.

وفيما يلي ما قالته هذه الدول:

الصين

لم تذكر الصين إرسال سفن إلى المضيق، لكنها أعربت عن قلقها من الصراع بعد ساعات من دعوة ترامب لبكين للمساعدة.

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان عن تصريح ترامب بأنه قد يؤجل قمة مخططًا لها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال يوم الاثنين: "تلعب دبلوماسية قادة الدول دورًا لا غنى عنه في توفير التوجيه الاستراتيجي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أن الجانبين ما زالا على تواصل بشأن القمة.

اليابان

فيما قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي إن اليابان لا تخطط حاليًا لإرسال سفن. وأضافت أمام البرلمان يوم الاثنين: "لم نتخذ بعد أي قرارات بشأن إرسال سفن بحرية. نحن ندرس حاليًا ما الذي يمكن لليابان القيام به بشكل مستقل ضمن إطارنا القانوني".

أستراليا

لن ترسل أستراليا سفنًا. وقالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينج يوم الاثنين: "نحن نعلم مدى الأهمية الكبيرة لهذا الأمر، لكن هذا ليس شيئًا طُلب منا القيام به أو نساهم فيه".

كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة رويترز يوم الأحد أن كوريا الجنوبية ستراجع طلب ترامب بعناية، نقلًا عن بيان صادر عن المكتب الرئاسي. وجاء في البيان: "سنتواصل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قرارًا بعد مراجعة دقيقة".

بريطانيا

قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند يوم الأحد، إن المملكة المتحدة تدرس "جميع الخيارات" للمساعدة في تأمين مضيق هرمز. ولم يقدم تفاصيل، لكنه قال إن هناك طرقًا مختلفة يمكن أن تساهم بها بريطانيا، وأن هذه الخيارات يتم بحثها بالتنسيق مع الحلفاء.

الدنمارك

أعلن وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، الاثنين، أن بلاده ستدرس طلب الولايات المتحدة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقال راسموسن إن الدنمارك ستنظر "بعقلية منفتحة" في السبل التي يمكن من خلالها المساهمة في حماية حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

اليونان

في المقابل، أعلن اليونان موقفه الرافض للمشاركة في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحكومة، بافلوس ماريناكيس، إن أثينا لن تشارك في أي جهود عسكرية، وذلك عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفاء الولايات المتحدة لدعم تأمين الممر المائي الحيوي.