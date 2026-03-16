وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الخسارة من الترجي التونسي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة خلال الساعات الماضية، قادمة من تونس، عقب خوض مواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي برادس، قبل أن تغادر بعثة الفريق تونس مباشرة عقب انتهاء المباراة على متن طائرة خاصة متجهة إلى القاهرة.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي، حيث يحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.