مصرع سائق وإصابة شخصين في حادث بطريق الوردة البيضاء في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

03:57 م 16/03/2026

تهسم مقدمة السيارة النقل بسبب الحادث

لقي سائق مصرعه وأصيب شخصان آخران، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق نفق الشهيد أحمد حمدي شمال محافظة السويس، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات المارة بالطريق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى «¾ نقل» بطريق الوردة البيضاء المؤدي إلى نفق الشهيد أحمد حمدي، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين بين مستقلي السيارتين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث انتقلت الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي

ووجّه مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس بإرسال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث قدم المسعفون التأمين الطبي اللازم لمصابين في موقع الحادث، بينما تبين وفاة السائق الثالث قبل نقله.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

سبب وقوع الحادث

وأفادت المعاينة الأولية بموقع الحادث أن السبب يرجع إلى السرعة الزائدة لإحدى سيارات النقل وعدم تقدير المسافات بشكل كافٍ، حيث اصطدمت بقوة بسيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق.

وأسفر التصادم عن وفاة سائق السيارة النقل وإصابة مرافقه، إضافة إلى إصابة شخص آخر كان يستقل السيارة الثانية.

