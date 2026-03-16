"تطوير واستثمار واكتشاف".. تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع شركة استادات

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، ووضع تصور متكامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل في القطاعين الشبابي والرياضي من خلال توسيع آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات والكيانات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة وخطط التنمية الشاملة، عبر تطوير البنية التحتية الرياضية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في كافة محافظات الجمهورية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف المواهب

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف ودعم المواهب الرياضية، من خلال تطوير أنظمة رقمية لرصد المواهب وإتاحة برامج تدريب وتأهيل متقدمة، بهدف إعداد أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة آليات الشراكة مع الجهات المختلفة برؤية استثمارية جديدة تهدف لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع الرياضة، وتعزيز فرص الاستثمار في المنشآت والأصول الرياضية، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة للشباب والرياضيين وتحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة داعمة للاقتصاد الوطني.

تصريحات سيف الوزيري

من جانبه، أكد سيف الوزيري أن شركة استادات تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ رؤية الدولة، من خلال دعم تطوير المنظومة الرياضية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت الرياضية في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزيري أن الشركة ستعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية عبر أدوات ومنصات رقمية متطورة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل مصر وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن الشركة تسعى لإعادة هيكلة الشراكة مع مختلف الجهات برؤية استثمارية مبتكرة تهدف لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع الرياضة، وتطوير نماذج الإدارة والتشغيل والاستثمار في المنشآت الرياضية، بما يوفر نقلة نوعية في صناعة الرياضة ويتيح خدمات رياضية متطورة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

حضر اللقاء عدد من قيادات شركة استادات ووزارة الشباب والرياضة، من بينهم:

المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات

الأستاذ هشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة وايزيكس

الأستاذ عمرو الشريفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجاري بشركة استادات

المهندسة نورهان أيمن، رئيس قطاع الاستراتيجيات وإدارة المشروعات

الأستاذ حسام عمران، المستشار القانوني للشركة

المهندس محمد توفيق، رئيس القطاع الهندسي

الأستاذ عمرو عطية، مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم

الأستاذة رانيا أبو الغيط، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة