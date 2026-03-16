تصدر برنامج "دولة التلاوة" نتائج البحث على محرك جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان أسماء الفائزين بالموسم الأول من البرنامج خلال احتفالية نظمتها وزارة الأوقاف اليوم الاثنين بمناسبة ليلة القدر.

وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن الوزارة ستبدأ عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة في التحضير للموسم الثاني من البرنامج، مؤكدا أن الهدف هو الاستمرار في نشر فن التلاوة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

برنامج دولة التلاوة

أعلنت الوزارة، خلال الاحتفالية، عن إطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز وصول البرنامج إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين محليا وعالميا.

خطوات تثبيت تطبيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

ولتثبيت التطبيق، يمكن للمستخدمين فتح متجر التطبيقات Google Play لأجهزة أندرويد أو App Store لأجهزة آيفون، ثم البحث عن إذاعة القرآن الكريم" واختيار التطبيق الرسمي والنقر على تثبيت.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هذا التوجيه يعكس اهتمام فخامة الرئيس بحماية تراث الإذاعة والتليفزيون، وخاصة تراث إذاعة القرآن الكريم، مؤكدا أن إطلاق الموقع والتطبيق يأتي تتويجا لجهود فريق العمل منذ توجيه الرئيس في أغسطس 2025 للانتهاء من تطوير المنصة استعدادا لإطلاقها.

ويتيح الموقع والتطبيق الجديد لكل المسلمين حول العالم الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم ومتابعة جميع التلاوات، سواء ترتيلا أو تجويدا، بالإضافة إلى برامج الإذاعة والابتهالات منذ نشأة الإذاعة في ستينيات القرن العشرين وحتى اليوم، أي على مدى أكثر من ستين عاما.

ويتميز الموقع بسهولة تصفحه والتنقل بين محتوياته، مع توفير خدمات رقمية تتيح الوصول إلى التراث الصوتي والبرامجي بشكل سلس وميسر.

كان وزير الأوقاف أعلن خلال الاحتفالية، أن عدد المشاهدات التي حصدها برنامج "دولة التلاوة" على الصفحات والمنصات الرسمية تجاوز 3 مليارات وسبعمائة مليون مشاهدة، مؤكدا أن هذه الحصيلة لا تشمل المحتوى الذي يتم تداوله على الحسابات الشخصية للمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس الاهتمام الكبير بالبرنامج، مع التأكيد على أن التجربة ما زالت في مراحلها الأولى، وأن العمل سيستمر على تطوير البرنامج وتحسينه في المواسم القادمة.