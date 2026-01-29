مباريات الأمس
أجرى جلسة التصوير.. موعد إعلان الأهلي عن خامس صفقاته الشتوية

كتب-مراسل مصراوي:

12:43 م 29/01/2026 تعديل في 12:51 م
يعلن النادي الأهلي عن خامس صفقاته، في الانتقالات الشتوية، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد اجتياز الكشف الطبي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هادي رياض لاعب بتروجيت، وصل مقر النادي الأهلي اليوم، للخضوع لجلسة تصوير الخاصة بالإعلان عن الصفقة، قبل إجراء الكشف الطبي".

وأضاف: "الكشف الطبي لهادي رياض قد يجرى على يومين، اليوم وغدا، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة فور انتهاء الكشف الطبي".

وودع بتروجيت لاعبه، قبل إعلان الأهلي إتمام الصفقة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "شكرا هادي رياض".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن، مروان عثمان، أحمد عيد، عمرو الجزار ويوسف بلعمري.

اقرأ أيضًا:


"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هادي رياض الأهلي خامس صفقات الأهلي

