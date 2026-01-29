أجرى جلسة التصوير.. موعد إعلان الأهلي عن خامس صفقاته الشتوية

"الخلاف مع جون وموقف فك القيد".. أمين صندوق الزمالك يطلق تصريحات قوية

يعلن النادي الأهلي عن خامس صفقاته، في الانتقالات الشتوية، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد اجتياز الكشف الطبي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هادي رياض لاعب بتروجيت، وصل مقر النادي الأهلي اليوم، للخضوع لجلسة تصوير الخاصة بالإعلان عن الصفقة، قبل إجراء الكشف الطبي".

وأضاف: "الكشف الطبي لهادي رياض قد يجرى على يومين، اليوم وغدا، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة فور انتهاء الكشف الطبي".

وودع بتروجيت لاعبه، قبل إعلان الأهلي إتمام الصفقة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "شكرا هادي رياض".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن، مروان عثمان، أحمد عيد، عمرو الجزار ويوسف بلعمري.

