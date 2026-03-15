دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

"الأبيض وبيراميدز امتياز".. نجم الزمالك السابق يحذر الأهلي قبل موقعة رادس

كتب : محمد خيري

11:50 ص 15/03/2026

أشاد محمد إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، بالنتائج التي حققها كل من بيراميدز والزمالك في مباريات الذهاب بالأدوار الإقصائية من البطولات الإفريقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأهلي المصري تنتظره مواجهة صعبة أمام الترجي الرياضي التونسي.

وقال إبراهيم، خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد، إن الزمالك وبيراميدز حققا المطلوب بعد التعادل خارج أرضهما، مشيرًا إلى أن التعادل الإيجابي يمنحهما أفضلية قبل مواجهتي الإياب على ملعبهما.

وأضاف أن الزمالك قدم مباراة قوية أمام أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم صعوبة الأجواء في إفريقيا، مؤكدًا أن المدرب معتمد جمال نجح في إدارة اللقاء بشكل جيد، خاصة بعد خسارة الفريق مؤخرًا أمام إنبي في الدوري، قبل أن يستعيد توازنه ويظهر بصورة مميزة.

كما أثنى على أداء بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، معربًا عن أمله في حصول الفريق على دعم جماهيري كبير خلال مباراة الإياب.

الترجي من الأفضل في أفريقيا

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي والترجي، شدد نجم الزمالك السابق على أن المباراة تمثل اختبارًا صعبًا للفريق الأحمر، موضحًا أن الترجي يعد من أقوى الأندية في القارة، وأن جماهيره تمثل عنصر قوة كبيرًا للفريق. كما أشار إلى أن الأهلي سيفتقد دعم جماهيره في مباراة الإياب بالقاهرة بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما قد يمثل عاملًا سلبيًا للفريق.

وأضاف أن الأهلي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمته في الإياب، لافتًا إلى أن الأزمات داخل الفريق غالبًا لا تكون مرتبطة باللاعبين، بل قد تكون بين الإدارة والجهاز الفني.

الأهلي الترجي التونسي الزمالك بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
أخبار مصر

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
بالحسنى.. الصديق إما يقودك إلى الجنة أو النار
بالحسنى.. الصديق إما يقودك إلى الجنة أو النار
تحذير عاجل من دار الإفتاء بسبب الإعلان عن وظيفة -تفاصيل
تحذير عاجل من دار الإفتاء بسبب الإعلان عن وظيفة -تفاصيل
السيسي يوجه برفع جاهزية قناة السويس وضمان استمرار الملاحة على مدار الساعة
السيسي يوجه برفع جاهزية قناة السويس وضمان استمرار الملاحة على مدار الساعة
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم