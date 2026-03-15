أشاد محمد إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، بالنتائج التي حققها كل من بيراميدز والزمالك في مباريات الذهاب بالأدوار الإقصائية من البطولات الإفريقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأهلي المصري تنتظره مواجهة صعبة أمام الترجي الرياضي التونسي.

وقال إبراهيم، خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد، إن الزمالك وبيراميدز حققا المطلوب بعد التعادل خارج أرضهما، مشيرًا إلى أن التعادل الإيجابي يمنحهما أفضلية قبل مواجهتي الإياب على ملعبهما.

وأضاف أن الزمالك قدم مباراة قوية أمام أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم صعوبة الأجواء في إفريقيا، مؤكدًا أن المدرب معتمد جمال نجح في إدارة اللقاء بشكل جيد، خاصة بعد خسارة الفريق مؤخرًا أمام إنبي في الدوري، قبل أن يستعيد توازنه ويظهر بصورة مميزة.

كما أثنى على أداء بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، معربًا عن أمله في حصول الفريق على دعم جماهيري كبير خلال مباراة الإياب.

الترجي من الأفضل في أفريقيا

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي والترجي، شدد نجم الزمالك السابق على أن المباراة تمثل اختبارًا صعبًا للفريق الأحمر، موضحًا أن الترجي يعد من أقوى الأندية في القارة، وأن جماهيره تمثل عنصر قوة كبيرًا للفريق. كما أشار إلى أن الأهلي سيفتقد دعم جماهيره في مباراة الإياب بالقاهرة بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما قد يمثل عاملًا سلبيًا للفريق.

وأضاف أن الأهلي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمته في الإياب، لافتًا إلى أن الأزمات داخل الفريق غالبًا لا تكون مرتبطة باللاعبين، بل قد تكون بين الإدارة والجهاز الفني.