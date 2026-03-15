نادي بورفؤاد يعلن وفاة لاعبه بعد ساعات من انتصار تاريخي

أعلن نادي بورفؤاد الرياضي وفاة لاعب الفريق الأول لكرة اليد أحمد شهدة، اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في إنجاز تاريخي للفريق بالتأهل إلى دور الثمانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة اليد.

بيان من نادي بورفؤاد عن وفاة اللاعب

وذكر النادي في بيان رسمي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعد تحقيق الصعود إلى دور الـ8 بساعات، توفي أحمد شهدة لاعب بورفؤاد لكرة اليد».

وتقدم مجلس إدارة النادي وجميع العاملين وأسرة كرة اليد بخالص التعازي لأسرة اللاعب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أعلن النادي أن صلاة الجنازة على اللاعب الراحل ستقام عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال.

وتأتي وفاة اللاعب بعد لحظات من فرحة تاريخية عاشها فريق بورفؤاد عقب نجاحه في التأهل لأول مرة إلى الدور ربع النهائي من الدوري الممتاز لكرة اليد.