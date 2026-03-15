دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

7 ساعات طيران شاق.. بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد موقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

10:31 ص 15/03/2026
    لاعبي نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    مران الزمالك (4)
    مران الزمالك (1)
    مران الزمالك (2)
    مران الزمالك (3)
    مران الزمالك (5)
    معتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (1)

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من برازافيل في جمهورية الكونغو، عقب خوض مواجهة الذهاب أمام فريق أوتوهو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث استغرقت رحلة العودة ما يقرب من سبع ساعات.

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش
