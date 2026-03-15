عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من برازافيل في جمهورية الكونغو، عقب خوض مواجهة الذهاب أمام فريق أوتوهو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث استغرقت رحلة العودة ما يقرب من سبع ساعات.

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.