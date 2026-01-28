الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الثنائي شحاتة وإبراهيم أمام بتروجيت

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق محمد شحاتة ومحمد إبراهيم، خلال مواجهة بتروجت التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز الطبي أن محمد شحاتة يعاني من آلام في العضلة الضامة، على أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه، فيما تعرض محمد إبراهيم لإجهاد عضلي.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على بتروجت بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرمن مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

