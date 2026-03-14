بيزيرا على مقاعد البدلاء.. تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلته لمواجهة أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان ومحمود بنتايج والسيد أسامة ومحمد السيد وعبد الله السعيد وآدم كايد وأحمد شريف وخوان بيزيرا وناصر منسي.

استعدادات الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الكونغو برازفيل، صباح أمس، وخاضت مرانها الختامي مساء أمس.

وألقى معتمد جمال محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة باللقاء، متحدثا عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد 22 مارس، على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية الأفريقية

"ظُلمت من أشخاص".. عمرو السيسي يتحدث عن فترته في الزمالك



