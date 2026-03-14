قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن استهداف إيران لدول الخليج العربي، بدلاً من مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، يعكس ضعفاً في قدراتها العسكرية وأزمة أخلاقية وعزلة سياسية متزايدة.

وأضاف قرقاش في منشور عبر منصة "إكس" أن هذا الواقع لا يمكن إخفاؤه عبر ما وصفه بالخطاب الإعلامي المضلل، مشيراً إلى أن الطريق نحو التهدئة يبدأ بوقف الهجمات على دول الجوار والاستجابة لمبادرات الوساطة التي تطرحها.

الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزًا عسكريًا وإفلاسًا أخلاقيًا وعزلةً سياسية. لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم.…

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 14, 2026