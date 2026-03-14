إعلان

قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً

كتب : وكالات

04:04 م 14/03/2026

أنور قرقاش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن استهداف إيران لدول الخليج العربي، بدلاً من مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، يعكس ضعفاً في قدراتها العسكرية وأزمة أخلاقية وعزلة سياسية متزايدة.

وأضاف قرقاش في منشور عبر منصة "إكس" أن هذا الواقع لا يمكن إخفاؤه عبر ما وصفه بالخطاب الإعلامي المضلل، مشيراً إلى أن الطريق نحو التهدئة يبدأ بوقف الهجمات على دول الجوار والاستجابة لمبادرات الوساطة التي تطرحها.

الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزًا عسكريًا وإفلاسًا أخلاقيًا وعزلةً سياسية. لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم.…

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الإمارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. أوتوهو 1-1 الزمالك.. الفارس الأبيض يدرك التعادل
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص