إسرائيل تعلن تدمير مركز الأبحاث الفضائية الإيرانية في طهران

كتب : محمد أبو بكر

05:45 م 14/03/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت منشأة رئيسية للأبحاث الفضائية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية مساء الجمعة طالت مواقع متعددة داخل المدينة، مؤكدًا أن من بين الأهداف التي تم تدميرها المركز الرئيسي لأبحاث الفضاء التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية.

ووفقًا للبيان، فإن هذه المنشأة ترتبط بما وصفه الجيش الإسرائيلي بالبنية التابعة لقوات النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ضمن عملية عسكرية أوسع استهدفت عدداً من المواقع الحيوية في أنحاء العاصمة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن سلاح الجو نفذ هجمات جوية واسعة النطاق طالت عشرات المواقع والبنى التحتية داخل طهران.

وذكر أن هذه الضربات جاءت في إطار موجة عمليات عسكرية تهدف إلى إضعاف قدرات إيران المرتبطة بالأنشطة العسكرية والتكنولوجية.

وأوضح أن بعض هذه المنشآت كانت تستخدم لأغراض مرتبطة بتطوير تقنيات متقدمة، ما جعلها ضمن الأهداف العسكرية التي جرى استهدافها خلال العملية.

وبحسب ما ذكره جيش الاحتلال، فإن المركز الذي تم تدميره كان يضم مختبرات ومرافق بحثية تُستخدم في تطوير تقنيات الأقمار الصناعية ذات الاستخدام العسكري. وأشار إلى أن هذه التقنيات كانت مخصصة لمهام متعددة، من بينها المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى دعم عمليات توجيه النيران نحو أهداف مختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أفاد جيش الاحتلال، بأنه استهدف خلال العملية عدداً من المواقع التي تستخدمها إيران في تصنيع منظومات الدفاع الجوي. وذكر أن الضربات شملت مصنعاً رئيسياً لإنتاج هذه الأنظمة، موضحًا أن تدمير هذا الموقع قد يؤثر على قدرة إيران على إعادة بناء منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها في الفترة المقبلة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي طهران مركز الأبحاث الفضائية الإيرانية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟
الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
حوادث وقضايا

الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
حوادث وقضايا

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
جنة الصائم

رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
حوادث وقضايا

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو

هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص