دفعت هندسة كهرباء مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بفريق فني لإصلاح أحد أعمدة الضغط العالي وإعادته لأصله عقب تعرضه لميل جراء سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المدينة اليوم.

وقال المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، إن الخط الساخن لغرفة العمليات تلقى بلاغا يفيد حدوث ميل شديد بأحد أعمدة الضغط العالي على الطريق الساحلي بمنطقة تجمع ابو رزق التابع لقرية أبو صويرة نتيجة لشدة الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التواصل مع شركة الكهرباء عقب تلقي البلاغ مباشرة للدفع بفريق من الفنيين لإصلاح العمود، كما جرى التوجه إلى موقع المحدد على رأس فريق دعم من الوحدة المحلية، للمعاينة الفورية على أرض الواقع، ومنع الاقتراب من المنطقة المحيطة بالعمود حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد أن الفريق الفني نجح في إصلاح العمود، وعادت حركة المرور بالطريق لطبيعتها، مشيرا إلى أنه أجرى جولة تفقدية بكافة ربوع المدينة لحصر اي تلفيات حدث جراء سوء حالة الطقس، تنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة متابعة كافة أعمال الصيانة بالقطاعات والإدارات الخدمية ذات الصلة، حفاظاً على الأرواح، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق بين كافة الإدارات الخدمية، للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأهاب رئيس المدينة، المواطنين بالإبلاغ عن أي أعطال أو أي طوارئ من خلال غرفة عمليات مجلس المدينة التي تعقد على مدار الساعة.