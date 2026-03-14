ترامب: دول عدة سترسل سفنا حربية بالتنسيق معنا لإبقاء مضيق هرمز آمنا

كتب : محمد جعفر

05:12 م 14/03/2026 تعديل في 05:47 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنسّق مع عدد من الدول لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بهدف الحفاظ على الممر المائي مفتوحًا وآمنًا، خصوصًا للدول المتضررة من محاولات إيران إغلاقه.

ترامب: دمّرنا القدرات العسكرية الإيرانية بنسبة 100%

وأضاف ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن بلاده دمّرت القدرات العسكرية الإيرانية بنسبة 100%، لكنه أشار إلى أن طهران ما زالت قادرة على تنفيذ هجمات محدودة، مثل إطلاق طائرات مسيّرة أو زرع ألغام بحرية أو استخدام صواريخ قصيرة المدى على طول الممر الملاحي، رغم حجم الخسائر التي تكبدتها.

وأعرب عن أمله في أن ترسل دول مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتضررة قطعًا بحرية إلى المنطقة، حتى لا يتحول مضيق هرمز إلى مصدر تهديد للتجارة العالمية.

مواصلة العمليات العسكرية على طول الساحل

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية ستواصل عملياتها العسكرية على طول الساحل، بما في ذلك استهداف القوارب والسفن الإيرانية، بهدف ضمان بقاء المضيق مفتوحًا أمام الملاحة الدولية.

وأكد ترامب أن الهدف هو إعادة تأمين المضيق في أقرب وقت ممكن، ليظل مفتوحًا وآمنًا وحرًا أمام حركة الملاحة العالمية.

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج مضيق هرمز

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
