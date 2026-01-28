الداخلية تكشف نصابًا يستغل السوشيال ميديا للاحتيال على المواطنين ببني سويف
كتب : علاء عمران
12:15 م 28/01/2026
وزارة الداخلية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي يختص بالاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بتوفير حقائب مدرسية بأسعار مخفضة، على خلاف الحقيقة، ويتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، دون تسليم تلك المنتجات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بني سويف، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.