إعلان

الداخلية تكشف نصابًا يستغل السوشيال ميديا للاحتيال على المواطنين ببني سويف

كتب : علاء عمران

12:15 م 28/01/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي يختص بالاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بتوفير حقائب مدرسية بأسعار مخفضة، على خلاف الحقيقة، ويتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، دون تسليم تلك المنتجات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بني سويف، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السوشيال ميديا بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
مصراوى TV

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
زووم

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
سمر وشواء تحت النجوم.. رحلة استجمام في أحضان الطبيعة بمخيمات خليج العقبة
أخبار المحافظات

سمر وشواء تحت النجوم.. رحلة استجمام في أحضان الطبيعة بمخيمات خليج العقبة
وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع الخدمات للمرضى
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع الخدمات للمرضى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون