مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

كتب : محمد خيري

10:33 ص 28/01/2026

الزمالك وبتروجيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام نظيره بتروجيت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة التي تجمع بين الزمالك وبتروجيت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، حصدها من 12 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين. ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة، في ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق بتروجيت في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى 3 هزائم. ويطمح بتروجيت في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، من أجل تحسين موقعه في جدول المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وبتروجيت عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع تقديم استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويعقبه، لمناقشة أبرز الجوانب الفنية وأحداث المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك مباراة الزمالك وبتروجيت الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
أخبار المحافظات

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
نصائح طبية

القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون