الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام نظيره بتروجيت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة التي تجمع بين الزمالك وبتروجيت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، حصدها من 12 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين. ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة، في ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق بتروجيت في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى 3 هزائم. ويطمح بتروجيت في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، من أجل تحسين موقعه في جدول المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وبتروجيت عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع تقديم استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويعقبه، لمناقشة أبرز الجوانب الفنية وأحداث المباراة.