25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق

دعم في الملعب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

القاهرة – مصراوي

اعتادت إيمان العاصي، زوجة محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الظهور برفقة زوجها وأبنائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك إيمان العاصي متابعيها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يومياتها وذكرياتها مع زوجها وأبنائها، في أجواء عائلية دافئة.

من هي إيمان العاصي زوجة محمد فضل؟

تزوجت إيمان العاصي من محمد فضل عام 2004، وأنجبا ثلاثة أبناء، ولدين وبنت، وهم: تاكي، وإسماعيل، وشريفة.

وتحرص إيمان العاصي على التفاعل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، والذي يبلغ عدد متابعيه نحو 7377 متابعا.

وتعرض محمد فضل وزوجته لصدمة كبيرة عام 2018، بعد وفاة ابنهما الأصغر إسماعيل، إثر حادث سير أليم.