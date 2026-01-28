مباريات الأمس
25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق

كتب : مصراوي

06:07 ص 28/01/2026 تعديل في 06:19 ص
القاهرة – مصراوي

اعتادت إيمان العاصي، زوجة محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الظهور برفقة زوجها وأبنائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك إيمان العاصي متابعيها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يومياتها وذكرياتها مع زوجها وأبنائها، في أجواء عائلية دافئة.

من هي إيمان العاصي زوجة محمد فضل؟

تزوجت إيمان العاصي من محمد فضل عام 2004، وأنجبا ثلاثة أبناء، ولدين وبنت، وهم: تاكي، وإسماعيل، وشريفة.

وتحرص إيمان العاصي على التفاعل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، والذي يبلغ عدد متابعيه نحو 7377 متابعا.

وتعرض محمد فضل وزوجته لصدمة كبيرة عام 2018، بعد وفاة ابنهما الأصغر إسماعيل، إثر حادث سير أليم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد فضل محمد فضل النادي الأهلي من هي زوجة محمد فضل إيمان العاصي زوجة محمد فضل

