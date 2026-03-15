إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

02:11 م 15/03/2026 تعديل في 09:18 م

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.29 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.97 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و139.61 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.34 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 14.45 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 73.58 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و74.37جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 168.70 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و171.83 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار الكويتي بنك الأهلي المصري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم