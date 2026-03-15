ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.29 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.97 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و139.61 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.34 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 14.45 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 73.58 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و74.37جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 168.70 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و171.83 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا.