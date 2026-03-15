أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة العرب في الخليج والعراق والأردن تعكس تضامن مصر ودعمها الكامل لهذه الدول في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها خلال المواجهات الجارية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال سلامة خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز" إن مصر تعتبر أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ومن الأمن القومي العربي، مشددًا على رفض القاهرة وإدانتها لهذه الاعتداءات الإيرانية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان قد حذر منذ فترة طويلة من اندلاع مثل هذه المواجهات وتداعياتها غير المحمودة، وهو ما تحقق بالفعل نتيجة تجاهل الرؤية المصرية، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لاحتواء الموقف ومنع تصعيده إلى مستويات خطيرة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يضر بجميع الأطراف، وخاصة الدول العربية في الخليج والعراق والأردن، لافتًا إلى أن القاهرة تسعى لتهدئة الأوضاع وحماية الأمن القومي العربي من أي مخاطر إضافية.



اقرأ أيضًا:

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية