أشاد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بمسار المحادثات المباشرة التي تجريها بلاده مع إيران، واصفا إياها بأنها "السبيل الأكثر فعالية" لضمان إعادة فتح حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأكد جايشانكار، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نُشرت اليوم الأحد، أن الحوار الدبلوماسي مع طهران يمثل المفتاح الأساسي لاستقرار الممرات المائية الحيوية.

نتائج ملموسة للمفاوضات

كشف رئيس الدبلوماسية الهندية عن انخراطه الشخصي في هذه الجهود، قائلا: "أنا حاليا في خضم محادثات معهم، وقد أسفرت هذه المباحثات عن بعض النتائج"، مؤكدا أن قنوات التواصل لا تزال جارية ومستمرة لتحقيق اختراق أكبر في الأزمة.

الاستمرار في المسار الدبلوماسي

شدد جايشانكار، على جدوى هذا النهج بقوله: "إذا كانت هذه المحادثات تحقق نتائج ملموسة بالنسبة لي، فمن الطبيعي أن أواصل المضي قدما في هذا المسار"، في إشارة واضحة إلى تفضيل نيودلهي للحلول التفاوضية المباشرة لتأمين مصالحها التجارية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.