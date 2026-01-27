مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد

كتب : محمد خيري

04:30 م 27/01/2026 تعديل في 04:51 م
انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره منتخب نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2026.

ويقدم موقع مصراوي خدمة البث المباشر للمباراة، لمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، لجماهير كرة اليد المصرية.

بث مباشر لمباراة مصر ونيجيريا

منتخب مصر في صدارة المجموعة

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في الدور الرئيسي بتحقيق فوز كبير على منتخب الجزائر بنتيجة 42–28، ليواصل عروضه القوية في البطولة.

ويتربع منتخب الفراعنة على صدارة مجموعته في الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، بعدما تأهل إلى هذا الدور وهو يمتلك نقطتين من المرحلة التمهيدية.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة نيجيريا سعيًا لتحقيق الفوز وحسم صدارة المجموعة، بعدما ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، علمًا بأن لوائح البطولة تنص على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى المربع الذهبي.

منتخب مصر لكرة اليد بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر لمباراة مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

