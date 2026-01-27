مباريات الأمس
قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب

كتب : محمد عبد الهادي

01:10 م 27/01/2026 تعديل في 01:26 م
    لؤي رجب
    لؤي رجب
    لؤي رجب
    لؤي رجب
    لؤي رجب
    لؤي رجب

اتخذ نادي سمارت الرياضي الناشط في الدرجة الثالثة، قرارًا عاجلًا بخصوص وفاة لؤي رجب لاعب فريق منشية البكاري، الذي فارق الحياة إثر إصابته بإحدي مباريات فريقه، وتعرضه لأزمة صحية تسببت في وفاته.

وقرر نادي سمارت الرياضي في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إعتبار اللاعب لؤي ضمن صفوف الفريق وضم إسمه لقائمة اللاعبين والالتزام بصرف راتبه والمكافآت بشكل طبيعي.

وجاء بيان نادي سمارت الرياضي كالتالي:

"انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن كرة القدم أخلاق ومواقف قبل أن تكون نتائج وبطولات، قرر مجلس إدارة نادي سمارت الرياضي اعتبار اللاعب الراحل ( لؤى رجب ) لاعب مركز شباب منشأة البكارى - لاعبًا رسميًا ضمن صفوف النادي، وضم اسمه إلى قائمة لاعبي سمارت تكريمًا له وتقديرًا لمسيرته.

وتابع البيان: "يؤكد نادي سمارت التزامه الكامل بصرف جميع مستحقات اللاعب المالية من مقدم تعاقد و رواتب ومكافآت كما لو كان لاعبًا حاليًا بالفريق، دون أي تمييز، في موقف إنساني واضح يعكس قيم النادي ومبادئه التي لا تتغير.

وأختتم: "رحم الله اللاعب وأسكنه فسيح جناته، وسيظل اسمه جزءًا من تاريخ نادي سمارت، حاضرًا بين لاعبيه، محفوظًا في ذاكرة النادي وجماهيره."

