كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على كلاب ضالة مستخدمًا عصا خشبية بأحد شوارع منطقة الطالبية.

تفاصيل تعدي حارس على كلاب الشارع بالجيزة

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بحوزته على العصا المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن سبب اعتدائه كان كثرة نباح الكلاب في المنطقة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.