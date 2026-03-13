ضبط حارس عقار تعدى على كلاب ضالة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

11:28 م 13/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على كلاب ضالة مستخدمًا عصا خشبية بأحد شوارع منطقة الطالبية.

تفاصيل تعدي حارس على كلاب الشارع بالجيزة

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بحوزته على العصا المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن سبب اعتدائه كان كثرة نباح الكلاب في المنطقة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو طريف يجمع نجوم رمضان على أنغام "الهوى سلطان"
دراما و تليفزيون

فيديو طريف يجمع نجوم رمضان على أنغام "الهوى سلطان"
إيران: مجتبى خامنئي تعرض لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه
شئون عربية و دولية

إيران: مجتبى خامنئي تعرض لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه
أكسيوس: ترامب يرفض مقترح بوتين لإنهاء الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

أكسيوس: ترامب يرفض مقترح بوتين لإنهاء الحرب على إيران
تحت القصف.. رئيس السلطة القضائية الإيراني يجري مقابلة تلفزيونية | فيديو
شئون عربية و دولية

تحت القصف.. رئيس السلطة القضائية الإيراني يجري مقابلة تلفزيونية | فيديو

خطر قاتل.. ماذا يحدث لقلبك عند العمل لساعات طويلة في رمضان؟
رمضان ستايل

خطر قاتل.. ماذا يحدث لقلبك عند العمل لساعات طويلة في رمضان؟

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي