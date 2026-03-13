تابعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيه المواد المخدرة بأحد شوارع منطقة مصر الجديدة.

ضبط عامل بحالة عدم اتزان بسبب المخدرات

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبمواجهته اعترف المتهم بأنه كان في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، مؤكداً صحة ما ظهر في المقطع المتداول.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.