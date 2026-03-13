كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سقوط أحد الأشخاص من سيارة ميكروباص يقودها فرد شرطة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل سقوط شخص من ميكروباص بالعامرية

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، استوقفت إحدى الحملات المرورية بدائرة القسم قائد سيارة ميكروباص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وبفحص التراخيص تبين أن السيارة منتهية الترخيص.

وقامت الحملة المرورية بتكليف فرد الشرطة الظاهر في مقطع الفيديو بقيادة السيارة لنقلها والتحفظ عليها داخل حضانة السيارات بمنطقة العامرية لحين قيام مالكها بتجديد التراخيص، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وخلال سير فرد الشرطة بالسيارة، تمكن قائدها من اللحاق بها ومغافلة فرد الشرطة والتشبث بالزجاج الخلفي للميكروباص، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة.

وفوجئ فرد الشرطة بعد ذلك بقيام عدد من قائدي السيارات بملاحقته وإيقافه، فقام بالتواصل مع الضابط المسؤول عن الحملة المرورية، الذي حضر إلى مكان الواقعة وشرح ملابساتها للمواطنين، حيث أبدوا تفهمهم لما حدث وانصرفوا.

وتم نقل قائد السيارة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بجروح وكدمات نتيجة سقوطه، وغادر المستشفى عقب تلقيه الإسعافات المطلوبة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على السيارة لحين إنهاء إجراءات تجديد ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.