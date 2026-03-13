تعرض المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه، وفق وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وأكد مسؤول إيراني في تصريحات لـ"إرنا" اليوم الجمعة، أن مجتبي نجا من هجومين استهدفا حياته منذ توليه المنصب، مشيراً إلى أنه كان إلى جانب والده علي خامنئي أثناء الهجوم على بيت المرشد الأعلى لكنه نجا.

وأشار المسؤول إلى أنه وقع هجوم على أحد المستشفيات أثناء وجوده بها ونجا منه.

من جانبه، قال نائب مدينة جهرم في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوتشي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تنجحا في تحقيق هدفهما من وراء محاولتي الاغتيال.