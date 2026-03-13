إيران: مجتبى خامنئي تعرض لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه

كتب : عبدالله محمود

11:11 م 13/03/2026

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

تعرض المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه، وفق وكالة الأنباء الرسمية إرنا.
وأكد مسؤول إيراني في تصريحات لـ"إرنا" اليوم الجمعة، أن مجتبي نجا من هجومين استهدفا حياته منذ توليه المنصب، مشيراً إلى أنه كان إلى جانب والده علي خامنئي أثناء الهجوم على بيت المرشد الأعلى لكنه نجا.
وأشار المسؤول إلى أنه وقع هجوم على أحد المستشفيات أثناء وجوده بها ونجا منه.
من جانبه، قال نائب مدينة جهرم في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوتشي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تنجحا في تحقيق هدفهما من وراء محاولتي الاغتيال.

مجتبى خامنئي المرشد الإيراني إيران وأمريكا محاولة اغتيال مجتبى الحرب في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات
أخبار مصر

السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات
الرئيس الإيراني يشارك في مسيرة يوم القدس بطهران على دراجة نارية.. صور
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني يشارك في مسيرة يوم القدس بطهران على دراجة نارية.. صور

اليوم 14 من حرب إيران: خامنئي ينجو من الاغتيال وأمريكا تستنفر الـ"مارينز"
شئون عربية و دولية

اليوم 14 من حرب إيران: خامنئي ينجو من الاغتيال وأمريكا تستنفر الـ"مارينز"
بعد طلاقهما.. شيماء سيف تعود لمحمد كارتر
دراما و تليفزيون

بعد طلاقهما.. شيماء سيف تعود لمحمد كارتر
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي