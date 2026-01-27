مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

"بعد اقترابه من الأحمر".. أبرز المعلومات عن محمد محمود صفقة الأهلي المحتملة

كتب - يوسف محمد:

03:51 ص 27/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد محمود
  • عرض 5 صورة
    محمد محمود
  • عرض 5 صورة
    محمد محمود
  • عرض 5 صورة
    محمد محمود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع فريق إلفسبيرج الألماني، خلال الفترة الماضية للتعاقد مع مهاجم الفريق الشاب محمد محمود "مومو".

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بأفضل العناصر، استعدادا للمنافسات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء المنافسات المحلية أو القارية.

وذكرت صحيفة الرياضة الفلسطينية، أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية لضم المهاجم محمد محمود "مومو"، وأن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى الأحمر، خلال الفترة الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن الفلسطيني محمد محمود "مومو"

ويبلغ محمد محمود من العمر 20 عاما، فهو من مواليد 13 فبراير من عام 2005، بمدينة داتلن الألمانية.

ويمتلك صاحب ال 20 عاما الجنسية الألمانية والفلسطينية، وبدأ مشواره في كرة القدم بداية من عام 2013، حينما انضم إلى أكاديمية بوخوم، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى فريق شباب بروسيا دورتموند الألماني.

وفي يناير من عام 2021، عاد محمد محمود إلى فريق بوخوم تحت 17 عاما، ثم تم تصعيده إلى فريق تحت 19 عاما بالنادي، قبل أن ينتقل في عام 2024 إلى إلفسبيرج الألماني.

ومع فريق الشباب بنادي إلفسبيرج الألماني لفت مومو الأنظار بشكل كبير، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الماضي 2024-2025، وشارك في بعض المباريات قبل أن يتم قيده في قائمة الفريق الأول مع بداية الموسم الحالي 2025-2026.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب الـ 20 عاما مبلغ 100 ألف يورو.

وشارك مومو مع منتخب فلسطين تحت 20 عاما، لكنه لم يظهر حتى الآن مع منتخب فلسطين الأول.

أقرأ أيضًا:

"46 ألف دولار للمباراة".. أشرف داري مشاركات قليلة ومقابل مادي ضخم مع الأهلي

"في مباراة درامية".. الأهلي يهزم الزمالك بدوري سوبر السلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المهاجم الفلسطيني محمد محمود النادي الأهلي صفقة الأهلي المحتملة محمد محمود آخر اخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
نصائح طبية

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026