"46 ألف دولار للمباراة".. أشرف داري مشاركات قليلة ومقابل مادي ضخم مع الأهلي

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع فريق إلفسبيرج الألماني، خلال الفترة الماضية للتعاقد مع مهاجم الفريق الشاب محمد محمود "مومو".

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بأفضل العناصر، استعدادا للمنافسات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء المنافسات المحلية أو القارية.

وذكرت صحيفة الرياضة الفلسطينية، أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية لضم المهاجم محمد محمود "مومو"، وأن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى الأحمر، خلال الفترة الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن الفلسطيني محمد محمود "مومو"

ويبلغ محمد محمود من العمر 20 عاما، فهو من مواليد 13 فبراير من عام 2005، بمدينة داتلن الألمانية.

ويمتلك صاحب ال 20 عاما الجنسية الألمانية والفلسطينية، وبدأ مشواره في كرة القدم بداية من عام 2013، حينما انضم إلى أكاديمية بوخوم، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى فريق شباب بروسيا دورتموند الألماني.

وفي يناير من عام 2021، عاد محمد محمود إلى فريق بوخوم تحت 17 عاما، ثم تم تصعيده إلى فريق تحت 19 عاما بالنادي، قبل أن ينتقل في عام 2024 إلى إلفسبيرج الألماني.

ومع فريق الشباب بنادي إلفسبيرج الألماني لفت مومو الأنظار بشكل كبير، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الماضي 2024-2025، وشارك في بعض المباريات قبل أن يتم قيده في قائمة الفريق الأول مع بداية الموسم الحالي 2025-2026.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب الـ 20 عاما مبلغ 100 ألف يورو.

وشارك مومو مع منتخب فلسطين تحت 20 عاما، لكنه لم يظهر حتى الآن مع منتخب فلسطين الأول.

