كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:53 ص 27/01/2026 تعديل في 01:02 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (6)
  • عرض 11 صورة
    زوجة حسين الشحات تحتفل به بعد هدفه في القمة
  • عرض 11 صورة
    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (4)
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات وزوجته
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات وزوجته
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات وأولاده وزوجته
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات مع اولاده وزوجته
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات لاعب الأهلي وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات لاعب الأهلي وزوجته
  • عرض 11 صورة
    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (2)

تُعد تضحية زوجة حسين الشحات، إسراء عادل، واحدة من أكثر القصص الإنسانية تداولًا في مسيرته الكروية، بعدما لعبت دورًا بارزًا في مسيرته الكروية قبل الوصول إلى الشهرة والاحتراف.

ويعد الشحات أحد أبرز اللاعبين في الكرة المصرية، بعدما خاض عدة تجارب إحترافية قبل أن يستقر في الأهلي.

وبالنظر لمسيرة اللاعب، نجد أنها لم تكن مفروشة بالورود، بل خاض تحديات صعبة نسردها في السطور التالية.

ما قصة بيع ذهب زوجة حسين الشحات؟

كشف الشحات في تصريحات سابقة عبر قناة إم بي سي مصر أن بداية مسيرته كانت صعبة وكان يعمل في بنزينة طوال اليوم لتوفير قوت يومه.

وأكد الشحات أن زوجته ساعدته كثيرًا، حيث كانت تقوم ببيع ذهبها ومشغولاتها ومجوهراتها لمساعدته في توفير نفقات السفر وخوض الاختبارات الكروية، وهي الخطوة التي اعتبرها الشحات نقطة تحول حاسمة في طريقه، مؤكدًا في أكثر من ظهور إعلامي فخره بهذه التضحية التي ساندته في تحقيق حلمه.

وفي أغسطس 2024، كشف الشحات أن زوجته عرضت عليه مجددًا بيع "الغوايش" الخاصة بها من أجل سداد بعض الأقساط المتأخرة، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته من النادي، إلا أنه رفض تكرار هذا السيناريو.

على مستوى المسيرة الكروية، انضم حسين الشحات إلى النادي الأهلي في يناير 2019 قادمًا من العين الإماراتي، في صفقة وُصفت بالقياسية وبلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه مصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات وزوجته حسين الشحات زوجة حسين الشحات الأهلي الذهب والدة حسين الشحات

