"في مباراة درامية".. الأهلي يهزم الزمالك بدوري سوبر السلة

حقق فريق الأهلي لكرة السلة فوزا دراميًا على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من ‏بطولة دوري السوبر لكرة السلة.‏

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك، على صالة الزمالك في ميت عقبة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 89- 88 أمام الزمالك، في لقاء درامي بين الفريقين حسمها الأحمر في اللحظات الأخيرة.

وظلت المباراة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة، بعدما بات الزمالك على أعتاب الفوز، لكن الأهلي قلب الموازين في الثانية الأخيرة وخطف القمة في توقيت قاتل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الفترة الأولى: الزمالك (29) - الأهلي (20)

الفترة الثانية: الزمالك (43) - الأهلي (44)

الفترة الثالثة: الزمالك (66) - الأهلي (60)

الفترة الرابعة: الزمالك (88) - الأهلي (89).

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.